Projeção de pico passa para 19 de julho com 2.047 casos em um dia

Secretário Carlos Eduardo Amaral informou nova projeção de pico (foto: Facebook/Reprodução)

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, projeta o pico da COVID-19 em Minas para 19 de julho. Nesta data, o Estado pode registrar, em um único dia, 2.047 novos casos. Nesta semana, esse número está um pouco acima de 1 mil. A informação foi repassada, durante entrevista coletiva, nesta quinta (4), que contou com a presença do secretário-adujunto de desenvolvimento econômico, Fernando Passalio.

O secretário afirmou que o aumento na confirmação de casos do novo coronavírus em Minas se deve ao aumento na testagem. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na quarta (4), o número de pessoas com diagnóstico positivo para a COVID-19 ultrapassa 13 mil, sendo que 323 morreram. O R0, taxa de transmissão do vírus, está em 1,42, o que representa uma aceleração no contágio.

O secretário informou que foram registrados 14 surtos em 12 municípios mineiros de várias regiões: Centro-sul (4), Centro (3), Noroeste (3), Leste (1), Oeste (1), Sul (1), Vaale do Aço (1). Os surtos são o aparecimento rápido de casos em algumas regiões. Segundo o secretário, a situação está sob controle devido ao envio de unidades de resposta rápida a esses locais.