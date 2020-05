COVID-19: Nova York multa moradores que afrouxaram distanciamento

(foto: BRUCE BENNETT/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

Dezenas de nova-iorquinos foram multados por, frequentando praias e parques neste fim de semana para aproveitar o clima ameno, informou a polícia. O comissário do Departamento de Polícia de Nova York (DPNY), Dermot Shea, disse à imprensa que 51 multas foram aplicadas somente neste sábado (02/05), principalmente por violações às diretrizes de distanciamento social.

Os, foram autorizados a sair e se exercitar desde que mantivessem uma distância social de dois metros e usassem máscaras em locais com aglomerações. As multas por violar esses pedidos podem chegar a US$ 1.000.

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, disse que entende que os moradores estavam entediados, mas alertou contra o relaxamento diante do "falso conforto" causado pelo declínio nos casos de COVID-19. Ele insistiu que a epidemia, que deixou quase 20.000 mortos no estado, está longe do fim.

"Como como as pessoas não usarem máscaras, isso é desrespeitoso. É desrespeitoso com as enfermeiras, com os médicos e com as pessoas que trabalharam na linha de frente", ressaltou Cuomo. "Não se usa a máscara para si mesmo", mas pelos os outros, acrescentou o governador, que relatou 280 novas mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, contra 299 no dia anterior.



