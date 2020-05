EUA têm 1.435 mortes por COVID-19 em 24 horas e banho de sol

Centenas de pessoas ocuparam áreas do Central Park neste sábado (2/5), em Nova York (foto: CINDY ORD/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES/AFP)

Os, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins, elevando o número de mortes pelo vírus Sars-CoV-2 no país para mais de 66.000. De acordo com o relatório diário do centro de Baltimore os EUA registraram na noite deste sábado (2/05) mais de 1,1 milhão de casos e, 2% a mais do que o dia anterior.





Apesar dos números altos no país, o fim de semana ensolarado levou centenas de pessoas a áreas públicas, como o Central Park, desafiando as medidas de restrição e os apelos do prefeito Bill de Blasio para que o isolamento social seja mantido em Nova York.Um hospital de emergência criado no Central Park, em Nova York, devido ao coronavírus, será fechado em aproximadamente duas semanas, quando terminar o tratamento dos últimos pacientes internados no local, anunciou nesta sábado o grupo cristão que o dirige, em meio à diminuição de casos na cidade que foi o epicentro da pandemia nos Estados Unidos.





Uma dúzia de tendas, com ventiladores, foi montada no parque em frente ao Hospital Mount Sinai no final de março, quando a capacidade hospitalar de Nova York foi sobrecarregada pela emergência de saúde. A Samaritan's Purse, uma organização humanitária cristã sediada nos Estados Unidos, informou em comunicado que o hospital de campanha tratou infectados com coronavírus e que a partir de segunda-feira deixará de receber novos pacientes.