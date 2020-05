Casa noturna nos EUA cria drive-thru de striptease em tempos de coronavírus

Até polidance tem no drive-thru erótico (foto: Steve DYKES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)





Agora, em tempos de pandemia de coronavírus, o striptease acontece em drive-thrus. O The Lucky Devil, casa noturna em Portland, no estado do Oregon, criou um túnel de carros dentro do qual belas moças seminuas dançam para os motoristas.

Jovens agora recebem as gorjetas em baldes (foto: Steve DYKES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)



As dançarinas divertem os clientes mas com todo cuidado: vidros de álcool em gel estão à disposição das jovens, que higienizam mãos e braços. Elas também evitam se aproximar dos condutores dos carros: para as gorjetas, instalaram entre a pista de dança e a de veículos, amarrado a grades de isolamento, os 'buckets', baldes para depositar o dinheiro.





fila aguardando a vez do "passeio erótico".

Dançarinas têm produtos de higiene para prevenção do coronavírus (foto: Steve DYKES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A iniciativa está dando certo: dezenas de carros estão sempre naaguardando a vez do "passeio erótico".