Avião militar que transportava testes de COVID-19 cai na Bolívia

(foto: Divulgação)

, incluindo quatro espanhóis que seriam repatriados para seu país, informou o Exército boliviano. "Ao realizar uma operação de ajuda humanitária aérea (a embarcação) sofreu um acidente ao transportar cidadãos espanhóis para repatriação do aeroporto Teniente Jorge Henrich, na rota Trinidad-Santa Cruz", disse a Força Aérea da Bolívia em comunicado.

Fontes militares consultadas pela AFP especificaram que os quatro passageiros mortos eram três espanhóis e uma boliviana de nacionalidade espanhola que planejavam fazer umdevido ao fechamento de fronteiras decretadas para impedir a propagação do novo coronavírus.

No acidente, ocorrido logo após o avião militar decolar da cidade de Trinidad, em uma área conhecida como Laguna Suárez (10 km), os dois pilotos bolivianos também morreram.

O avião bimotor da Força Aérea Boliviana levava suprimentos de ajuda humanitária e amostras de testes de coronavírus que seriam processadas em um laboratório de Santa Cruz, explicaram as fontes. O Conselho de Investigação de Acidentes Aeronáuticos apresentará um relatório sobre as causas do incidente dentro de oito dias.