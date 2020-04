Coronavírus: hospital na França interrompe tratamento com hidroxicloroquina após efeitos colaterais

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press)

Um hospital na França teve de interromper o tratamento experimental usando hidroxicloriquina para pacientes com coronavírus, depois que alguns efeitos colaterais foram identificados. De acordo com os médicos franceses, continuar seria “um grande risco” para a saúde cardíaca dos pacientes. Esse é o mesmo tratamento que o. Umnateve de interromper o tratamento experimental usandopara pacientes com, depois que alguns efeitos colaterais foram identificados. De acordo com os médicos franceses, continuar seria “um grande risco” para a saúde cardíaca dos pacientes. Esse é o mesmo tratamento que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem divulgando como solução para o combate à COVID-19









Apesar disso, em entrevista ao jornal francês Nice-Martin, o professor Émile Ferrari, chefe do departamento de cardiologia, afirmou que os efeitos colaterais do tratamento impossibilitam de continuar decorrente ao risco que o paciente se expõe.





De acordo com ele, os eletrocardiogramas apresentaram anomalias. Um eletrocardiograma mede a ativadas elétricas no coração e representa isso como um gráfico para os médicos.









Em pronunciamento transmitido em rede nacional na noite dessa quarta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro defendeu novamente a volta das pessoas ao trabalho e o uso da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus.





. O médico afirmou ao jornal Folha de SP que utilizou a hidroxicloriquina para se tratar e a prescreveu a pacientes com Covid-19. Para defender o uso da substância, Bolsonaro citou uma conversa que teve com o cardiologista Roberto Kalil Filho O médico afirmou ao jornal Folha de SP que utilizou a hidroxicloriquina para se tratar e a prescreveu a pacientes com Covid-19.





Além disso, o presidente afirmou ainda que o governo brasileiro receberá até este sábado matéria-prima para a produção de mais hidroxicloroquina em acordo comercial com a Índia. "Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro", disse.





Entenda a polêmica da cloroquina

Anteriormente, os potenciais efeitos colaterais cardíacos da hidroxicloroquina foram destacados pela Clínica Mayo, organização sem fins lucrativos da área de serviços médicos e de pesquisas médico-hospitalares, no final de março. Um artigo publicado pelos médicos residentes disse que o medicamento tem o potencial de levar à morte súbita cardíaca em alguns pacientes.





A Mayo Clinic explicou durante o artigo que a hidroxicloroquina bloqueia um dos canais que controlam os sistemas de recarga elétrica do coração. "Essa interferência aumenta a possibilidade do ritmo cardíaco degenerar em batimentos erráticos perigosos, resultando em morte cardíaca súbita".





Michael J. Ackerman, cardiologista genético da organização, afirmou que “identificar corretamente quais pacientes são mais suscetíveis a esse efeito colateral trágico e saber como usar com segurança esses medicamentos são importantes para neutralizar essa ameaça".

*A estagiária está sob supervisão do subeditor Rafael Alves

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Especial: Tudo sobre o coronavírus

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra