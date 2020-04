Em pronunciamento, Bolsonaro defende volta ao trabalho e uso da hidroxicloroquina contra o coronavírus

Jair Bolsonaro fez pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira (foto: Reprodução)

Em pronunciamento transmitido em rede nacional na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu novamente a volta das pessoas ao trabalho e o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Brasil.



Ainda não há estudos que comprovem a eficiência da substância no combate à Covid-19. Por isso, a hidroxicloroquina ainda não é aceita mundialmente como um método de tratar a doença.



Porém, para defender o uso da substância, Bolsonaro citou uma conversa que teve com o cardiologista Roberto Kalil Filho. Nesta quarta-feira, o médico afirmou ao jornal Folha de SP que utilizou a hidroxicloriquina e a prescreveu a pacientes com Covid-19.





"Há pouco, conversei com o doutor Roberto Kalil. Cumprimentei-o pela honestidade e o compromisso com o juramento de Hipócrates ao assumir que não usou a hidroxicloroquina, bem como como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais: que mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro", disse Bolsonaro.



A declaração do presidente contrasta com o posicionamento do próprio Ministério da Saúde, uma vez que ainda não há comprovação sobre a eficiência do medicamento no combate ao coronavírus e por conta de possíveis reações colaterais. Mais cedo, ainda nesta quarta-feira, o chefe da pasta, o ministro Luiz Henrique Mandetta, pregou cautela no uso da hidroxicloroquina.



No pronunciamento, Bolsonaro não mencionou diretamente o nome de Mandetta, com quem discorda sobre as medidas de prevenção ao coronavírus no Brasil. Porém, falou indiretamente sobre as divergências de posicionamento entre integrantes do próprio governo federal. "Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando os ministros que escolhi para conduzir o destino da nação. Todos devem estar sintonizados comigo", disse o presidente.