Casos de recuperação do coronavírus passam de 150 mil, mas taxa é a menor desde fevereiro

De máscara, moradores fazem compras em mercado de Wuhan, na China (foto: Noel Celis / AFP)



Com quase 35 mil mortes relacionadas à COVID-19, a situação no mundo todo é de medo e pânico. Em todos os continentes, populações se questionam o que será do futuro e quantos mais serão vítimas desse vírus que já contaminou cerca de 735 mil pessoas em todo o planeta. No entanto, um número absoluto pode despertar a esperança em meio ao caos. Desde o início da pandemia até a manhã desta segunda-feira, aproximadamente 156 mil pessoas já se curaram do vírus, o que equivale a 81% de todos os casos registrados no globo terrestre. Os dados são do Com quase 35 mil mortes relacionadas à, a situação no mundo todo é de medo e pânico. Em todos os continentes, populações se questionam o que será do futuro e quantos mais serão vítimas desse vírus que já contaminou cerca de 735 mil pessoas em todo o planeta. No entanto, um número absoluto pode despertar a esperança em meio ao caos. Desde o início da pandemia até a manhã desta segunda-feira, aproximadamente, o que equivale a 81% de todos os casos registrados no globo terrestre. Os dados são do Worldometer , site que mostra estatísticas do planeta em tempo real.





SAIBA MAIS 06:00 - 30/03/2020 Tensão e prateleiras vazias: mineira fala sobre o coronavírus nos Estados Unidos

08:31 - 30/03/2020 Moscou inicia confinamento por coronavírus

08:14 - 30/03/2020 Reino Unido: principal conselheiro do governo está com sintomas de coronavírus chineses, primeiro país a sofrer com o vírus. Por lá, mais de 75 mil pessoas já foram curadas, o que equivale a 93% do total de casos. Assim que a propagação do vírus se intensificou, chamando a atenção de toda a mídia mundial, a China isolou a província de Hubei, primeiro epicentro da pandemia, e restringiu ao máximo a circulação de pessoas na região. Só agora, com o número de novos casos bem abaixo do que foi registrado inicialmente, é que a província vem voltando ao seu ritmo normal. Entre esse número, quase metade dos recuperados são, primeiro país a sofrer com o vírus. Por lá, mais de 75 mil pessoas já foram curadas, o que equivale a 93% do total de casos. Assim que a propagação do vírus se intensificou, chamando a atenção de toda a mídia mundial, a China isolou a província de, primeiro epicentro da pandemia, e restringiu ao máximo a circulação de pessoas na região. Só agora, com o número de novos casos bem abaixo do que foi registrado inicialmente, é que a província vem voltando ao seu ritmo normal.





Em segundo lugar está a Espanha. No entanto, o número de recuperados no país ibérico é mais de quatro vezes menor do que o registrado na China. Por lá, 16.780 pacientes foram recuperados, o que equivale a menos de 20% de todos os casos. Além disso, apesar da população espanhola ser 30 vezes menor do que a chinesa, o país europeu já registra mais casos e mais mortes do que o país asiático.





A justificativa pode estar no atraso dos espanhóis a tomar medidas drásticas para conter o avanço do vírus. Mas também é relevante o fato de que a crise epidemiológica na Espanha é mais recente do que na China. Enquanto no último, a pandemia atuava fortemente em dezembro e janeiro, no primeiro a situação ficou realmente crítica em menos de um mês.





Esperança de um lado, preocupação de outro





Apesar do número de recuperados superar a casa dos 155 mil, a taxa de recuperação da doença nunca foi tão baixa desde 11 de fevereiro, quando 81,16% das pessoas contaminadas haviam sido curadas. Desde então, quase durante todos os 30 dias seguintes, esse número só aumentou,alcançando os 94,36% em 7 de março e gerando esperança em toda a população mundial.





No entanto, foi nesse período que a Itália começou a registrar um aumento expressivo no número de casos, o que fez o primeiro-ministro do país, Giuseppe Conte, a colocar a um quarto do país em quarentena e, dias depois, expandindo a medida para todo o território. De lá para cá, a taxa de casos recuperados só vem diminuindo.





Outro fator importante para queda da taxa é o avanço da pandemia por outros países europeus como Espanha, Alemanha e França, que juntos, já somam 200 mil casos.