Moscou inicia confinamento por coronavírus

Moscou iniciou nesta segunda-feira (30) o primeiro dia de confinamento por tempo indeterminado, e o restante da Rússia se prepara para seguir os passos, depois que o primeiro-ministro Mikhail Mishustin fez uma advertência sobre esta possibilidade para controlar o avanço da pandemia de COVID-19.

O presidente Vladimir Putin havia evitado ordenar tal confinamento e declarou feriado o período de 28 de março a 5 de abril, pedindo aos russos para permanecerem em casa.

Finalmente, o prefeito de Moscou, Serguei Sobyanin, decidiu no domingo (29) restringir os deslocamentos dos habitantes. No fim de semana, os moscovitas lotaram os parques da cidade, ignorando a orientação de distanciamento social.

Nesta segunda-feira, no momento de maior tráfego durante a manhã, muitas ruas do centro da cidade estavam praticamente desertas, com poucos veículos privados circulando pela capital.

Um popular parque do centro da cidade estava vazio, com apenas uma mulher passeando com o cachorro, enquanto as viaturas da polícia circulavam lentamente pelas ruas vizinhas.

Os moradores de Moscou - cidade de 12 a 16 milhões de habitantes, segundo estimativas - são autorizados a sair de casa apenas por uma emergência médica, para ir ao trabalho em caso de necessidade, ao supermercado, ou à farmácia, segundo Serguei Sobyanin.

Também podem retirar o lixo de casa e passear com os cães, em um raio de 100 metros ao redor de suas residências. Medidas similares foram decretadas para a região metropolitana da capital.

O premiê Mikhail Mishustin pediu aos habitantes das demais regiões do país que também se preparem para o confinamento. A Rússia tem oficialmente 1.534 casos de contágio e oito mortos.

"Peço às autoridades das regiões russas que prestem atenção na experiência de seus colegas (de Moscou e sua região) e se preparem para a possibilidade de adotar medidas similares", declarou Mishustin.

- 'Minimizar o risco' -

"Nossa principal tarefa (...) é minimizar o risco de propagação do vírus", enfatizou o chefe de governo.

Várias regiões anunciaram que vão seguir o exemplo de Moscou.

Assim, a região de Murmansk (noroeste) ordenou um confinamento geral da população a partir das 9h GMT (6h de Brasília) de segunda-feira.

Já a região de Zabaikalsk (Sibéria Oriental) adotará medidas semelhantes a partir de hoje à noite.

Em Moscou, o respeito ao confinamento será controlado, graças a um "sistema de vigilância inteligente", ou seja, sua rede de câmeras de reconhecimento facial, já usada para monitorar pessoas que foram colocadas em confinamento solitário em suas casas.

"Espero que, até o final da semana, tenhamos sistemas informáticos que nos permitam garantir controle quase absoluto sobre a circulação de pessoas", disse Sobyanin, de acordo com a agência de notícias Interfax.

Nesta segunda, a Rússia fechou totalmente suas fronteiras para impedir a propagação da epidemia. Apenas supermercados e farmácias estão abertos no país desde 28 de março.