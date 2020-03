Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 estão adiados para ano que vem

O presidente da Tóquio 2020, Yoshiro Mori (E), assoa o nariz ao lado do diretor executivo, Toshiro Muto, durante anúncio do adiamento (foto: Behrouz MEHRI / AFP)

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para serem disputados entre 24 de julho e 9 de agosto deste ano, foram adiados para 2021 devido à pandemia do coronavírus, anunciou nesta terça-feira (24) o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Trata-se de umana história dos Jogos, cuja primeira edição na era moderna foi disputada em 1986. Somente as duasforam responsáveis por perturbar o calendário olímpico, em 1916, 1940 e 1944, mas em todos estes casos a decisão final foi odefinitivo das edições.

"Nas circunstâncias atuais e com base nas informações apresentadas hoje (24) pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o presidente do COI e o primeiro-ministro do Japão concluíram que os Jogos Olímpicos de Tóquio devem ser reagendados para depois de 2020 e serem disputados no mais tardar no verão (boreal) de 2021, com o objetivo de preservar a saúde dos atletas e de todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos, assim como da comunidade internacional", anunciou o COI em comunicado.

Pouco antes, em Tóquio, ao término de uma teleconferência com o presidente do COI, Thomas Bach, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou que havia "apresentado uma proposta de adiar (os Jogos Olímpicos) por cerca de um ano" e que o dirigente olímpico concordou "em 100%".

Esta decisão do COI e dos organizadores dos Jogos se mostrava cada vez mais provável nos últimos dias diante da propagação do coronavírus no mundo e da enxurrada de pedidos de adiamento vindos de atletas e federações de grande influência.

