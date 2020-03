"Pensar na segurança de todos", "inevitável": os japoneses entrevistados nesta segunda-feira pela AFP veem de maneira favorável um possível adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio neste verão, preferindo encarar a luta contra a pandemia de Covid-19 como uma prioridade.

Diante do Parlamento japonês, o primeiro-ministro Shinzo Abe reconheceu nesta segunda-feira que um adiamento "poderia ser inevitável", no momento em que a pandemia continua a progredir no mundo, já afetando 324 mil pessoas em 171 países e territórios.

O presidente do COI, Thomas Bach, anunciou no domingo que estipulou quatro semanas para decidir sobre um eventual adiamento da competição, em meio à multiplicação de apelos a favor do adiamento. O Canadá foi além e disse que não enviará delegação em caso de manutenção das datas iniciais.

"Não tenho dúvidas de que assumir a organização dos Jogos e organizá-los exigiu um grande esforço, mas não acho que devamos correr riscos com a saúde das pessoas", disse Naonobu Terashima, aposentado de 78 anos, nesta segunda-feira, entrevistado pela AFP nas ruas de Tóquio.

"É preferível pensar primeiro na segurança de todos, então um adiamento parece inevitável para mim. Não acho que algo terá que continuar a todo custo, se isso envolver riscos", insistiu.

- Resto do mundo -

O ponto de vista é compartilhado por Noriko Shuzui, de 75 anos, para quem "embora o Japão tenha conseguido controlar o vírus, se o resto do mundo não, não seremos capazes de receber atletas e espectadores".

"Seria triste se caminharmos em direção a um adiamento", disse Yudai Yamamoto, de 22 anos, funcionário de uma empresa comercial, "mas o cancelamento não é uma opção, quero poder participar dos Jogos em algum momento".

Se, até agora, tanto as autoridades japonesas quanto o COI garantiam que os Jogos de 2020 deveriam ser disputados dentro do prazo previsto, a situação global da saúde parecia tornar os japoneses cada vez mais céticos, como publicado por uma pesquisa do jornal Yomiuri. No final de semana passado, em que 69% das pessoas pesquisadas eram a favor do adiamento do evento.

Apenas 17% consideram que os Jogos devem ser mantidos como programados e 8% estão convencidos de que é melhor cancelá-los.

O adiamento de um evento tão gigantesco ainda é uma "operação muito complexa", alertou o presidente do COI, Thomas Bach, no sábado em uma entrevista à alemã SWR.

"Adiar as Olimpíadas não é como reagendar um jogo de futebol para o sábado seguinte", disse Bach.