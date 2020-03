Se o Comitê Olímpico Internacional está tão relutante com a ideia de adiar os Jogos de Tóquio-2020, é porque realizá-lo representa "um quebra-cabeça complexo", explicou o ex-chefe de marketing do COI, Michael Payne, em entrevista à AFP.

O britânico, que passou quase 20 anos ocupando esse cargo, transformou as finanças e a imagem do COI, abrindo a porta para os patrocinadores antes de prosseguir com um trabalho semelhante na Fórmula 1, quando estava sob o comando de Bernie Ecclestone.

Payne enfatiza que o COI tem o poder de anular completamente os Jogos Olímpicos, mas mesmo diante da séria disseminação do novo coronavírus, essa opção nunca esteve na mesa.

Na sua opinião, seu presidente, o alemão Thomas Bach, ficou tão abalado quanto na ocasião em que deixou de participar dos Jogos de Moscou de 1980 como campeão de esgrima devido ao boicote dos países ocidentais em protesto contra a invasão soviética ao Afeganistão, e por isso tem achado difícil demais tomar uma decisão tão radical.

É por isso que a opção de adiamento é priorizada há muito tempo.

"É um quebra-cabeça complexo fazer uma mudança repentina após sete anos de preparação para o maior evento esportivo do mundo", diz Payne em entrevista por telefone à AFP.

"O COI tem procurado com crescente urgência o plano B" e como "cancelar os Jogos não é uma opção, eles precisam do acordo com seu parceiro japonês para adiá-los", diz ele.

Mas até recentemente, "os japoneses esperavam que ainda fosse possível sediar os Jogos em julho". Para Tóquio, um adiamento implicaria na "perda de prestígio e capital político para (o primeiro-ministro Shinzo) Abe, já que esse é seu projeto".

- 2021, "a única opção" -

Na opinião de Payne, a relutância japonesa em contemplar um adiamento deixou Bach com "um braço amarrado nas costas".

No entanto, agora que a Austrália e o Canadá, e a Federação Internacional de Atletismo, pediram um adiamento para o próximo ano, a opção de adiar os Jogos por apenas alguns meses parece mais improvável, especialmente porque manteria a incerteza.

"A última coisa que se quer é uma nuvem negra sobre os Jogos e a pergunta persistente de 'eles serão feitos?'" Portanto, a pressão de países e atletas ajuda o COI, acredita ele, a pressionar o Japão.

No entanto, "por mais difícil que seja para Abe adiá-los para 2021, acho que o Japão poderia organizar os melhores Jogos de todos os tempos", acredita ele.

Esperar pode, portanto, ser uma maneira de celebrar a unidade internacional, que está no DNA dos Jogos.

"No próximo ano, os japoneses poderão comemorar dizendo que superamos tudo isso", diz ele, considerando que "o verão (do hemisfério norte) de 2021 é a melhor opção... na verdade, a única opção".

Payne também nega rumores de que a rede americana NBC ou os principais patrocinadores ditariam os termos de um adiamento: "nada está mais longe da realidade".

"A ideia de que o COI diga aos patrocinadores 'o que é melhor para vocês?' não é assim que funciona", garante ele.

E lembre-se de que Bach "é marcado pelo que aconteceu na década de 1980 quando os presidentes do COI tomaram decisões erradas em relação aos boicotes".

Após o boicote a Moscou, foi a vez do bloco comunista boicotar os Jogos de Los Angeles em 1984.

"Ele está ciente do que o cancelamento dos Jogos pode significar para 6.000 atletas, pois muitos têm apenas uma chance em suas carreiras. Portanto, ele nunca vai optar por um cancelamento", prevê.