Suspeito de matar padre é preso em Belo Horizonte

José de Souza Carvalho, de 61 anos, ficou desaparecido por cerca de dez dias (foto: Reprodução/ Redes Sociais ) Um homem, de 19 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (30/10), suspeito de matar o padre José de Sousa Carvalho em agosto. Ele estava foragido desde o crime e foi encontrado na Vila Acaba Mundo, na Região Centro-Sul de BH.









No momento da prisão, ele admitiu que faz abastecimento de drogas no local e recebe R$ 40 por dia a cada mochila que armazena em casa.





Questionado sobre a morte do padre, ele afirmou que fez um programa sexual com a vítima e admitiu estar na hora do crime, porém não a matou. E apontou um irmão como responsável pelo homicídio.





Com o suspeito, foram apreendidos uma mochila, 91 microtubos de cocaína, uma porção de maconha, 54 pedras de crack, R$ 106, um rádio comunicador e dois celulares.





O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pela morte do padre, expedido no município de Itaguara.





Segundo a PM, ele tem boletins de ocorrência registrados por tráfico, ameaça e estupro de vulnerável.





A Diocese de Oliveira informou que o padre atuou nas cidades de Itaguara, Santana do Jacaré, Ribeirão Vermelho e outras. Ele estava afastado da função desde dezembro de 2020, para se dedicar aos cuidados do pai de idade avançada.