Defesa Civil emite alerta para chuva moderada a forte nesta sexta (27)

A Defesa Civil emitiu no final da tarde desta sexta-feira (27/10) um alerta para chuvas em Belo Horizonte. O comunicado avisa sobre chuvas de intensidade moderada a forte nas próximas três horas. No momento a temperatura é de 27,9 °C e 53% de umidade relativa do ar.

Ainda é válido o alerta de risco geológico emitido também pela Defesa Civil mais cedo. O aviso é válido para as nas Regionais Oeste, Centro-Sul e Leste até domingo (29/10). A recomendação é que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.