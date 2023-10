Rompimento de adutora causa alagamento em avenida do Barreiro

Uma adutora da Copasa, localizada na Avenida Olinto Meireles com Rua Caetano Pirri, no Bairro Milionários, no Barreiro, rompeu na tarde desta sexta-feira (27/10).Em vídeos compartilhados pelos moradores da região, é possível ver um grande volume de água vermelha invadindo a avenida.

A água e barro invadiram a avenida, agentes da BHTrans estão responsáveis por desviar o trânsito (foto: BHTrans / Divulgação)

Devido à ocorrência, o trânsito do local foi desviado e agentes da BHTrans se encontram no local. De acordo com o órgão, o trânsito no local está lento, e as linhas 318, 332, 3055 e 6350 foram orientadas a desviar pela Avenida Deputado Álvaro Antônio.