Interdição no Anel Rodoviário: veja os desvios no bairro São Gabriel

A alça de acesso ao Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, no Bairro São Gabriel foi fechada nesta terça (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A alça de acesso ao Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste da capital, foi interditada nesta terça-feira (25/10) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

As obras são para o encaixe e os ajustes de novas alças com a existente, para assim conseguirem construir a Praça das Águas, que seria uma bacia de captação das águas na rotatória, com o objetivo de acabar com as inundações naquele local. A previsão é que a interdição dure 30 dias.

“A alça que foi fechada, é a alça que dá acesso a São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O que o motorista tem que fazer agora? Então quem vem de Santa Luzia, ele tem que sair Via 240 e acessar a rotatória São Gabriel e pegar a Av. Cristiano Machado em direção à Venda Nova, sentido bairro”, explica o supervisor da BHTrans, Anderson Batista.

“O motorista vai andar uns 100 metros até a interseção com a Avenida Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara. Ele faz um retorno nessa interseção e pega a Av. Cristiano Machado, voltando no sentido Centro, vai andar uns 200 metros e já tem uma alça da Cristiano Machado em direção ao Anel Rodoviário, sentido São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília”, disse.

“Historicamente pelo volume de água, o espaço não é suficiente e o trânsito hoje na rotatória já se encontra saturada. A rotatória São Gabriel é um ponto vulnerável devido o encontro dos córregos Cachoeirinha e Pampulha, com isso o volume de água naquela região está aquém da realidade. Se não tiver uma intervenção ali o caos vai perdurar por anos”, completa Batista.

Entenda a obra

As alterações no trânsito são para a execução das obras na Praça das Águas, que trata-se da implantação de estrutura hidráulica na confluência do Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha, adequação da geometria viária do entorno e o remanejamento do interceptor de esgotos na área do empreendimento. A Praça das Águas será construída na altura da Avenida Cristiano Machado, 5.600, Bairro Vila Suzana.

A nova estrutura terá capacidade de armazenar 27 milhões de litros d'água, com o objetivo de captar e amortecer as vazões vindas dos Ribeirões Pampulha, Onça e Córrego Cachoeirinha. Com isso, a Praça das Águas atuará diretamente na redução do risco de enchentes na Avenida Cristiano Machado e suas adjacências.

A previsão é de que a obra fique pronta no segundo semestre de 2024. O investimento total é de cerca de R$ 67,5 milhões.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.