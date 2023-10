Homem morre atropelado por motocicleta no Anel Rodoviário

432

O Anel Rodoviário, na altura do Bairro Padre Eustáquio tem um trânsito intenso (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil)

Na madrugada desta quinta-feira (19/10), um homem, de 23 anos, não identificado, morreu atropelado por uma motocicleta, no Anel Rodoviário de BH. O acidente ocorreu na altura do Bairro Padre Eustáquio, próximo à Estação Calafate do metrô, na região noroeste.



Segundo o motociclista, que fraturou a perna esquerda, ele trafegava na faixa da direita, dirigindo-se ao centro de BH, e, de repente, o homem atravessou, correndo, à sua frente. Ele contou que tentou frear, mas não houve tempo bastante e acabou atingindo o pedestre.

A vítima de atropelamento teve morte imediata, segundo informações da Polícia Militar. Ele não carregava documentos e há suspeita de que era um morador de rua. É negro e usava bermuda branca de listras azuis e camisa cinza. O motociclista foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.