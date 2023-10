Rinoceronte que era o mais velho do Zoo irá para Museu de Ciências Naturais

432

O animal tem cerca de três toneladas e foi direto para a câmara fria do Centro Técnico Operacional (CTO), no Campus Coração Eucarístico (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) O rinoceronte-branco Luna, que morreu nessa sexta-feira (13/10) e era o animal mais velho do Zoológico de Belo Horizonte , agora faz parte do acervo do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).









De acordo com o professor Dr. Henrique Paprocki, que é diretor do museu, a rinoceronte vai servir para estudos de morfologia e anatomia. Ela será utilizada em explicações sobre como é formado o chifre desses animais, que, na verdade, é feito de pelos.

Depois, Luna deve integrar a exposição "Era dos Mamíferos". O transporte dela envolveu cinco funcionários do Museu de Ciências Naturais, juntamente com técnicos da Fundação de Parques Municipais Zoobotânica de Belo Horizonte.





Além da Luna, fazem parte do acervo, as girafas Ana Raio e Zola, que morreram em 2015 e 2014, respectivamente, assim como o gorila Idi Amin. Os visitantes também encontram as cópias em resina de um camelo e um crocodilo, preenchidos com poliuretano.





Além da Luna, fazem parte do acervo, as girafas Ana Raio e Zola, que morreram em 2015 e 2014, respectivamente, assim como o gorila Idi Amin. Os visitantes também encontram as cópias em resina de um camelo e um crocodilo, preenchidos com poliuretano.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa