Morre rinoceronte Luna, de 53 anos, do zoológico de BH

432

Morre a rinoceronte Luna, de 53 anos, do zoológico de Belo Horizonte (foto: Suziane Brugnara/PBH)

A rinoceronte Luna, de 53 anos, do zoológico de Belo Horizonte morreu nesta sexta-feira (13/10). A informação foi confirmada pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de BH.

Luna é da espécie rinoceronte branco do sul (Cerathoterium simum simum) e completaria 54 anos de idade em maio de 2024, sendo o animal mais velho do Zoo de BH. A rinoceronte já apresentava, há alguns anos, doenças típicas de sua idade avançada e vivia cercada de cuidados intensivos e do carinho da equipe.

Neste ano, durante o aniversário de Luna, o zoológico realizou uma comemoração especial para o animal, que ganhou um bolo e uma dieta especial de aniversário. O cardápio tinha melancia, mamão, banana, beterraba, cenoura e capim.

A causa da morte será apurada após resultados dos exames de necropsia.

Relembre

Luna nasceu em 4 de maio de 1970 e chegou ao Zoológico de Belo Horizonte em dezembro de 1972, vinda da Alemanha Ocidental. Teve dois companheiros de vida em BH, mas não teve filhotes.