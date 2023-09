Zoológico de BH recebe arara-azul-de-lear, espécie ameaçada de extinção

432

Espécie faz parte do programa de conservação coordenado pelo Cemave-ICMBio (foto: LATAM / Divulgação) Belo Horizonte se tornou, nesta quinta-feira (28/9), o lar de Maria Eugênia, ave fêmea da espécie arara-azul-de-lear, espécie que está ameaçada de extinção. Anteriormente sob os cuidados do Zoológico de São Paulo, Maria Eugênia veio para terras mineiras para o Programa de Conservação coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que tem como objetivo a reprodução e conservação da espécie.









A espécie faz parte do programa de conservação coordenado pelo Cemave-ICMBio que tem como objetivo estabelecer uma população de segurança para reserva genética e com casais reprodutores para subsidiar o programa de revigoramento populacional na Região do Boqueirão da Onça, na Bahia.





A viagem de Maria Eugênia





O transporte da ilustre passageira foi feito pela companhia aérea Latam através do Avião Solidário, programa da empresa que oferece à toda América do Sul a experiência logística e conectividade para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes.





A arara foi embarcada pela Latam Cargo em um voo direto que partiu de São Paulo/Congonhas às 12h45 e pousou em Belo Horizonte/Confins às 14h05. A viagem foi fruto de um acordo de cooperação entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil-AZAB e a Latam.



O transporte evitou um deslocamento terrestre de mais de 600 quilômetros entre as duas instituições e reduziu para 1h20 um percurso que levaria mais de nove horas via terrestre, o que poderia ser cansativo e estressante para o animal.





O programa Avião Solidário já protegeu mais de 4,6 mil animais no Brasil. Em 2023, contando com Maria Eugênia, chegou a 57 o número de animais transportados para preservação de espécies.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa