Com a morte da rinoceronte Luna, qual o animal mais velho do zoo de BH?

De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de BH (FPMZB), atualmente nenhum animal está em estado grave de saúde (foto: Daniel Alves/PBH) O animal mais velho do zoológico de Belo Horizonte morreu nessa sexta-feira (13/10), a rinoceronte Luna, de 53 anos. Com isso, quem passa a ocupar o posto de animais mais velho do zoo é a hipopótamo Geriza, nascida em 1982 e trazida para o local em 1991. Ela tinha um companheiro, o Toquinho, que morreu em 2017 por causas naturais.









Já os mais novos, incluem os recém-nascidos tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim e cervo-do-pantanal. As espécies são brasileiras e estão ameaçadas de extinção.

De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de BH (FPMZB), atualmente nenhum animal está em estado grave de saúde. Os bichos são assistidos por uma equipe multidisciplinar que acompanha diariamente os cuidados dos moradores do zoológico.





O time é composto de médicos-veterinários, nutricionistas e profissionais da área de biologia. No caso dos elefantes, por exemplo, a equipe precisa ficar atenta a cuidados específicos para os animais. Por causa do peso, as patas precisam ser lixadas e as unhas devem ser cortadas para evitar complicações.