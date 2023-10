Vereadores aprovam projeto de lei que antecipa o fim das carroças para 2026

432

Projeto de Lei tem como objetivo alterar a lei aprovada em 2021 que determinava o fim das carroças para 2031 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG) O projeto de lei (PL) que tem como objetivo reduzir para cinco anos o prazo para extinção das carroças puxadas por animais em Belo Horizonte foi aprovado em segundo turno nesta terça-feira (17/10), na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). O PL 545/2023, de autoria de Wanderley Porto (Patriota) e Janaina Cardoso (União Brasil), determina que os carroceiros substituam os cavalos no exercício do trabalho até janeiro de 2026.





“Excesso de calor, riscos de acidentes, lesões e estresse são rotina para os animais que puxam carroças no meio urbano. Além disso, sem lugar para pastagem e acesso a ração e feno, em geral, eles são subnutridos. Vamos aguardar a sanção do prefeito para fazermos a contagem regressiva do prazo de pouco mais de dois anos para a extinção definitiva das carroças em BH. Não vejo a hora”, afirmou Wanderley Porto.





Conforme determinado pela lei, um comitê intersetorial instituído pela Prefeitura de BH (PBH), ficará responsável por construir as alternativas necessárias para a garantia de renda dos futuros ex-carroceiros, como o encaminhamento para outras áreas de trabalho e inclusão em programas sociais, além da destinação dos animais.