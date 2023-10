Mais de 2 mil profissionais da educação recebem aumento de salário em MG

A partir de novembro, os servidores já receberão o aumento no salário (foto: Dirceu Aurélio / Imprensa MG)

A Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) promoveu mais de 2 mil servidores. O ato foi oficializado no Diário Oficial do Estado e, a partir da publicação, os nomeados terão acréscimo de 2,5% ou 10% no salário.