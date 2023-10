Jovem em BH acusa ex de estuprá-la bêbada: 'Ele não parou quando pedi'

432

O relacionamento de Brendha Lacerda com o namorado teve início em setembro de 2022 e chegou ao fim na última quinta-feira (12/10) (foto: Arquivo pessoal/Reprodução) Estado de Minas, ela chorou em diversos momentos ao lembrar a violência sexual que diz ter sofrido. A jovem denunciou o ex-companheiro na delegacia da Polícia Civil, no Bairro Barro Preto, Zona Sul da capital, no início da tarde desta segunda-feira (16/10). O relacionamento, que teve início em setembro de 2022, chegou ao fim na última quinta-feira (12/10). A estudante e assistente de loja em Belo Horizonte Brendha Lacerda, de 22 anos, afirma que o ex-namorado, de 23, a estuprou enquanto estava alcoolizada. Em entrevista ao, ela chorou em diversos momentos ao lembrar a violência sexual que diz ter sofrido. A jovem denunciou o ex-companheiro na delegacia da Polícia Civil, no Bairro Barro Preto, Zona Sul da capital, no início da tarde desta segunda-feira (16/10). O relacionamento, que teve início em setembro de 2022, chegou ao fim na última quinta-feira (12/10).









“Ele começou a fazer carinho enquanto estávamos deitados. Daí, eu disse que não conseguiria fazer nada [manter relação sexual] por causa da minha condição. Ele colocou o órgão dele em local que não deixei. Falei que estava machucando, e ele não parou”, contou a estudante, aos prantos, em entrevista por telefone.

A jovem ainda afirma que o companheiro ficou irritado quando ela dormiu devido ao estado de embriaguez. “Acabei acordando e saí da cama chorando porque ele levantou muito bravo. Falei que iria embora para a casa da minha mãe, e ele disse que me bloquearia nas redes sociais e ainda mandou que eu levasse tudo o que eu tinha dado de presente. Depois, ele começou jogar algumas roupas em cima de mim. Eu disse que não levaria nada. Só queria sair dali.”

Depois disso, Brendha disse que não conseguiu deixar o imóvel em decorrência do horário. Apesar de morar no mesmo bairro, ela tentou chamar um carro de aplicativo para chegar em casa, mas ninguém aceitou a corrida. A jovem disse que pensou em ir a pé, mas desistiu por estar muito alcoolizada. Ela relatou também que a mãe e o irmão do namorado estavam em casa, mas não ouviram nada, pois estavam dormindo.

“No dia seguinte, eu falei o que ele tinha feito sem minha autorização. Ele respondeu que eu estava gostando e confessou ter feito outras coisas comigo que eu não lembrava, como, por exemplo, sexo oral. Só que eu me lembro bem de ter pedido para ele parar. Ficamos o dia todo discutindo. Por fim, acabei perdoando ele”, contou, acrescentando que na quarta-feira (11/10) a relação foi novamente abalada depois de o companheiro falar o nome de outra mulher ao tocar o corpo dela na cama.

“Pedi uma explicação. Ele não soube ou não quis me dar e não disse nada que fizesse sentido. A mãe dele interveio, e, no dia seguinte, na quinta-feira, eu contei o que o filho dela havia feito comigo no domingo. Após me ouvir, ela falou que não aceitava mais o namoro e que eu estava proibida de entrar na casa dela. Quase pulei do viaduto que fica perto da Lagoa do Nado no último sábado. Motoqueiros pararam para me tirar de lá e me deixaram em casa, quando minha mãe me acolheu, e eu expliquei toda a situação”, completou.

Brendha, ao utilizar seu perfil no Instagram nesse domingo (15/10) para denunciar o ex-namorado, pontuou já ter sofrido abuso sexual na infância, situação que, conforme relatou, era de conhecimento do então companheiro. "Ele sabia (...) e, mesmo assim, esse pesadelo veio me atormentar agora de uma forma humilhante", escreveu. Questionada pela reportagem, a jovem não quis dar detalhes desse outro crime sexual, alegando ser um tema muito sensível para ela.





Nos comentários da publicação, Brendha recebeu muitas mensagens de apoio. Há, inclusive, relatos sobre outras possíveis vítimas de estupro do mesmo homem. "Exponha tudo que você sofreu, porque ele deve arcar com as consequências dos atos nojentos dele", escreveu uma mulher. "Não desista de procurar ajuda, apoio e justiça diante dessa situação. Você não está sozinha", disse outra usuária da rede social, que, em outro comentário, revelou: "Esse b*b*c* tem histórico com outras garotas que eu conheço. Já passou da hora de pagar com a alma o que ele fez com o corpo de todas. Ele não respeita mulher".

Restaurante onde ex de Brendha trabalha se pronuncia

O restaurante Charcutaria Tapera, na Região Central da capital, onde o ex-namorado de Brendha trabalha, emitiu nota nas redes sociais dizendo que “repudia todo e qualquer tipo de violência”. O estabelecimento diz também que está tomando as medidas necessárias “sobre acusações que vieram a público”. Leia na íntegra:

“A Charcutaria Tapera repudia todo e qualquer tipo de violência. Temos o compromisso de enfrentar a violência de gênero em todas as suas manifestações e tratamos seriamente denúncias de violação de direitos envolvendo nosso espaço e nossa equipe.

Estamos tomando as medidas necessárias sobre acusações que vieram a público e que acabamos de tomar conhecimento. Agradecemos pela atenção de toda a comunidade e nos colocamos à disposição para todas as providências."





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Charcutaria Tapera (@charcutariatapera)





A reportagem tentou contato com o ex-namorado de Brendha, mas não houve retorno até o fechamento desta publicação.