MG: Adolescente de 16 anos é apreendido por tráfico de drogas

Na casa em que o jovem morava, os policiais encontraram duas barras e duas buchas de maconha, uma pedra de crack, um celular e R$ 197 (foto: PMMG / Divulgação) Um adolescente de 16 anos foi apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Itabirinha, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nesse sábado (14/10). Na casa em que o jovem morava, os policiais encontraram duas barras e duas buchas de maconha, uma pedra de crack, um celular e R$ 197.





Em decorrência da suspeita, os militares abordaram o jovem, mas não encontraram nada com ele. No entanto, ao verificarem no lote ao lado do qual ele tinha passado, os policiais encontraram uma porção de substância semelhante a maconha. Já na casa do adolecênte, foi encontrado o restante das drogas.





O adolescente foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares, também no Vale do Rio Doce, acompanhado de seu representante legal para as providências cabíveis.