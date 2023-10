VÍDEO: Jovem é morto durante tentativa de assalto no bairro Serra, em BH

Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha saído de um baile funk na região e estava acompanhado de dois amigos, um na garupa de sua moto, e outro em uma segunda motocicleta.

Nas imagens do circuito de segurança de um prédio próximo ao local do crime é possível ver o momento em que a dupla é abordada, no encontro das ruas Desembargador Mário Matos e Guaxupé, e rendida pelos suspeitos. As câmeras também flagraram a segunda vítima fugindo baleada.