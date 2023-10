Mulher discute com o namorado e é executada com tiros na cabeça

432

Corpo da mulher estava na calçada, em frente a casa em que ela morava (foto: PMMG/Divulgação) Uma mulher, de 31 anos, foi morta nesse domingo (15/10) após discutir com o namorado em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.





Segundo informações da Polícia Militar, vizinhos escutaram a discussão do casal dentro da residência em que eles moravam. Uma pessoa chegou a ir até a casa e interfonou para tentar apaziguar a situação, mas o suspeito do crime teria dito que não tinha nada de errado.

04:00 - 16/10/2023 Ataque ao cinturão verde mina proteção da Grande BH Minutos depois, a moça saiu correndo de dentro do imóvel, sendo perseguida pelo rapaz. De acordo com a polícia, ele disparou várias vezes contra ela no meio da rua. A mulher foi atingida nas costas e no rosto e morreu no local.





Os policiais chegaram ao local e encontraram o corpo caído na calçada. Um perito da Polícia Civil foi acionado e constatou a morte.





Ainda conforme o boletim de ocorrência, o casal morava junto, mas havia terminado o relacionamento recentemente. A mulher se mudou para Caratinga e, na última quinta-feira (12), o suspeito foi até a cidade e reatou o namoro. Ela voltou para Governador Valadares em seguida.

Dentro da residência do casal, os militares encontraram quase R$ 160 mil em cheques e mais de R$ 2,7 mil em espécie. O interior do imóvel estava todo revirado, com cadeiras caídas e fios de cabelo da vítima espalhados pelo chão, o que indicava que houve uma briga entre os dois antes do assassinato.





Após o crime, o suspeito fugiu a pé do local. Ele ainda não foi localizado.