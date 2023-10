Larvas foram colocadas em comida de Hospital de Contagem, diz Polícia Civil

432

Em coletiva, delegado Rômulo Dias afirmou que os laudos periciais mostraram que as larvas naturalmente não poderiam estar na comida (foto: Mariana Costa/EM)









Agora a investigação prossegue para descobrir quem teria sabotado as marmitas.





A denúncia foi feita em 3 de setembro quando familiares que acompanhavam crianças internadas no Hospital de Contagem foram até as redes sociais denunciar o estado da comida servida na unidade de saúde.





Larvas foram encontradas nos marmitex que são distribuídos. Em um vídeo publicado, uma mulher aparece indignada com a situação. É possível ver as larvas na alimentação cedida aos pacientes. “A comida das crianças vindo com larvas”, diz a mulher.









Em 11 de setembro, a Prefeitura de Contagem pediu que a Polícia Civil investigasse a denúncia

Injúria racial





Dois dias após fazer as denúncias sobre a qualidade da comida no hospital, uma mulher foi levada à delegacia acusada de injúria racial contra uma copeira da unidade de saúde.





Em relação a esse crime, o delegado Marcos Vinícius Monteiro disse que as investigações apontaram que a mulher realmente praticou o crime. Além da copeira, uma médica também teria sido ameaçada. A mulher também cometeu o crime de desacato contra um funcionário da Guarda Municipal.





De acordo com o delegado, pelos quatro crimes ela pode ser condenada a uma pena de até 8 anos de prisão.

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a comida encontrada com larvas no Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH, sofreu sabotagem.