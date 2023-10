Moradores gravam égua abandonada e debilitada em lote de Contagem

Animal estava bastante magro e não conseguia ficar de pé (foto: Italo Adriel/Reprodução)

Moradores que estavam passando nesse domingo (15/10), na Rua Dulce Geralda Diniz, no Bairro Quintas Coloniais, em Contagem, na Grande BH, avistaram uma égua visivelmente debilitada agonizando em um lote.





Leia também: Quase trinta animais são encontrados mortos por moradores de Porteirinha

O momento foi gravado pelo profissional de educação física, Italo Adriel, que fazia uma trilha de bike e avistou o animal no lote com sinais de abandono e maus-tratos.No vídeo, postado nos stories do Instagram @italo.adriel, é possível ver a condição física da égua, que estava bem magra e não conseguia ficar em pé. Em um dado momento do vídeo, ela se deita e não levanta mais. Italo e outras pessoas que estavam com ele, decidem ajudar o animal, trazendo milho e água.A égua possuía as iniciais FS, que podem ser do "tutor" que não apareceu, até então, para explicar o motivo do animal estar nessas condições. Italo conta que a égua foi resgatada na manhã desta segunda-feira (16/10), pela ONG de defesa animal Brasil Sem Tração Animal, que levou o animal para os cuidados veterinários.

Entretanto, segundo Italo, há dois cavalos com sinais de maus-tratos no mesmo lote, que está “poluído com lixos, bastante mato, e esses dois cavalos sem comida e água”, afirma.

A Prefeitura de Contagem foi procurada para esclarecer quem é o dono do lote, onde estava a égua, e se algo será feito pelos outros animais que estão no local, mas até o momento, não houve retorno.