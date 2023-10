432

Acidente aconteceu no KM 366 da BR-381 (foto: Redes sociais) Um acidente envolvendo três carros e uma carreta complica o trânsito na BR-381, entre João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central do estado, na manhã desta segunda-feira (16).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu na altura do KM 366. A dinâmica do acidente não foi informada.

Duas pessoas morreram no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital.