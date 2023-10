Motociclista morre depois de bater em mureta de acesso à Arena MRV

432

Acidente ocorreu quando motocicleta saiu da Via Expressa e entrou no acesso ao estádio (foto: Pedro Souza / Atlético)

Um motociclista morreu ao cair de uma altura de sete metros depois de bater na mureta do acesso da Via Expressa para a Arena MRV, no Bairro Califórnia, zona oeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no início da manhã desta segunda-feira (16/10).

Segundo testemunhas, o motociclista estava na Via Expressa quando entrou no acesso para a Arena. Ele acabou perdendo o controle da direção e bateu na mureta, caindo do viaduto.

A Polícia Militar foi acionada e quando os militares chegaram ao local, já tendo acionado o Samu, encontraram o homem sem vida. Ao chegar ao local, o Samu confirmou o óbito.

Pelo fato de o acidente ter acontecido fora da pista de rolamento da Via Expressa, não houve interdição no trânsito de veículos.