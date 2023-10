Acidentes interditam BR-040 na Zona da Mata

432

Na tarde de sábado, professora capotou carro durante chuva (foto: Redes sociais)

Dois capotamentos ocorridos na manhã deste domingo (15/10), provocam a interdição parcial e lentidão, de cerca de dois quilômetros, na BR-040, entre Ewbank da Câmara e Santos Dumont, na Zona da Mata.

O controle do tráfico está sendo feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que adota o sistema pare e siga, com liberação de um sentido de cada vez.

Foram três acidentes, no mesmo local, em menos de 24 horas., Na tarde de sábado (14/10), uma carro dirigido por uma professora capotou. Chovia muito no momento do acidente. A mulher ficou ferida e foi levada para o Hospital Misericórdia de Santos Dumont.

A concessionária da rodovia, a Via 040 informa que o acidente resultou em uma interdição total da pista no sentido Rio de Janeiro. O trânsito passou a ser feito em mão-dupla, no sentido Belo Horizonte, com lentidão de um quilômetro.