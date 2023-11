Engavetamento na BR-040 deixa quatro pessoas feridas na Grande BH

432

Engavetamento na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Grande BH (foto: @estev4m/Esp. EM)

Uma cegonheira tombou na manhã desta quarta-feira (25/10), na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, causando um congestionamento de mais de 5 km.

O acidente aconteceu na altura do KM 509, e o veículo fechou a pista. Entretanto, no KM 512, em consequência do congestionamento, cinco veículos se envolveram em um engavetamento: um caminhão, que ficou com a frente destruída e quatro carros.

Não se sabe o motivo do acidente, mas o Samu informou que duas ambulâncias foram mobilizadas para atendimento da ocorrência. Ao todo foram quatro pessoas atendidas, todas do sexo masculino.

Um homem, de 43 anos, foi levado para Upa Justinópolis, em Ribeirão das Neves, com dor inferior. Um outro, de 39, também foi levado para a UPA, com dor no peito e um corte na cabeça.

Um homem, de 27 anos, foi levado com dor na lombar para o Hospital Municipal São Judas Tadeu, também em Ribeirão das Neves. Outro homem, de 44 anos, com dor nas pernas, recusou atendimento.

De acordo com a Via-040, concessionária que administra o trecho, a pista já foi liberada.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.