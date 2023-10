Homem descobre que filha de 13 anos foi estuprada ao ver rede social dela

432

Após ler conversa da filha na rede social, o homem acionou equipes da Polícia Militar (PM) e Conselheiro Tutelar

Um homem, de 47 anos, procurou a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesse fim de semana depois que, ao monitorar a rede social da filha, de 13 anos, descobriu que ela foi vítima de estupro. Um homem, de 47 anos, procurou a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesse fim de semana depois que, ao monitorar a rede social da filha, de 13 anos, descobriu que ela foi vítima de estupro.



Por meio de diálogos, segundo informações de registro policial, ele constatou que a adolescente, que reside com ele em fazenda, havia tido relações sexuais com um jovem de 18 anos.

A adolescente relatou para as conselheiras, ainda conforme registro policial, que no início da manhã de sábado (14/1), após a saída do pai, o suspeito se deslocou até sua residência e ambos tiveram relações sexuais.



O suspeito, que já tem passagem por estupro de vulnerável em 2022, está sendo procurado.



Também consta no registro policial que a adolescente foi encaminhada para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde recebeu atendimento médico e a medicação apropriada.