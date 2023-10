Motorista de aplicativo assaltado morre e será sepultado hoje

432

Depois de levar o tiro, motorista de aplicativo bateu em ponto de ônibus (foto: Reprodução TV Globo)

Será sepultado, na tarde desta segunda-feira (16/10), no Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, o corpo do motorista de aplicativo Renan Fernandes da Silva, assassinado no último sábado (14/10), na Avenida Serrana, no Bairro Serrano, região da Pampulha.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, Renan motorista estava trabalhando, em seu Citroen C4, de cor branca, e foi abordado por um criminoso, na Avenida Serrana, altura do número 640.

O homem anunciou o assalto e o motorista, para tentar escapar, arrancou o veículo. Nesse instante, o ladrão começou a atirar, acertando-lhe as costas . O motorista tentou seguir na fuga, no entanto teria desmaiado e acabou batendo num ponto de ônibus.

O Samu foi chamado e levou o motorista, que estava desacordado, para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde passou por cirurgia, e morreu por volta do meio-dia de domingo.

As polícias civil e militar ainda não têm pistas do assassino. Imagens de câmeras de vídeo obtidas no local estão sendo analisadas.