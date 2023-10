Galpão que pegou fogo na Grande BH não tinha seguro nem auto de vistoria

432

Empresa usa trator para remover escombros de galpão destruído por fogo (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)

A empresa dona do galpão que era usado como depósito de material de festas, na Rua Niagará, 1.283, Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, não possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), e também não tinha seguro.



A informação é de um dos sócios da empresa, que prefere não se identificado, e que afirma que os prejuízos serão, todos, assumidos pela empresa. Ela pretende derrubar o que sobrou do prédio e construir um novo galpão.

O Corpo de Bombeiros trabalhou ontem até as 18h, ou seja, foram oito horas ininterruptas de combate ao fogo. O trabalho de rescaldo foi feito, no entanto, à noite. Havia muita fumaça, provavelmente, segundo os bombeiros, de material que estava debaixo dos escombros do telhado.

E a fumaça acabou prejudicando moradores, já que ela invadia as residências e muitos preferiram sair de casa, buscando ajuda de parentes. Seis casas tiveram de ser interditadas por causa dessa fumaça.

Várias residências estão sem energia elétrica desde a manhã de quinta-feira (12/10) já que a fiação da Cemig foi destruída pelas chamas. Os moradores esperam pela religação da energia, prevista para esta sexta-feira, mas sem horário definido.