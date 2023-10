Fogo destrói galpão de empresa de festas na Grande BH

432

Fogo destruiu completamente o galpão onde ficavam móveis e brinquedos usados em festas (foto: CBMMG)

Um incêndio, na manhã desta quinta-feira (12/10) destruiu um galpão que funcionava como depósito de uma empresa de material de festas, adulto e infantil, localizada na Rua Niágara, 1.283, no Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O fogo começou por volta de 10h, quando o Corpo de Bombeiros foi chamado. As causas do incêndio ainda não foram detectadas e dependerá do trabalho da perícia da Polícia Civil.

O prédio onde funcionava a empresa ficou totalmente destruído, com desabamento de parte do telhado. O espaço mede cerca de 500 metros quadrados. A Rua Niágara teve de ser interditada.

Segundo Maria da Silva, moradora do número 1.200 da mesma rua, e que também é funcionária da empresa, essa foi a primeira vez, nos quatro anos que trabalha no local que aconteceu um incêndio. “A gente já viu muitos incêndios na mata em volta, mas nunca atingiram o galpão”.

Para apagar o fogo, foram empenhadas oito viaturas dos bombeiros, com um total de 25 soldados. Foram gastos 15 mil litros de água. Não houve vítimas. Por causa do feriado, a empresa estava fechada.