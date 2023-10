Fiéis celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida, confira programação

432

Confira a programação para o Dia de Nossa Senhora Aparecida (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A tradicional missa dedicada à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, será celebrada, na Praça da Cemig, em Contagem, Grande BH, na quinta-feira (12/10), às 8h. A missa será presidida por dom Nivaldo dos Santos Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte.

A 39º edição da celebração eucarística dedicada à Nossa Senhora Aparecida terá como tema: “Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão”. Neste ano, a celebração contará com tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Na Catedral Cristo Rei, a festa de Nossa Senhora Aparecida acolhe fiéis a partir das 9h50, quando devotos se unem para a reza do terço. A será presidida pelo padre Alexandre Fernandes, às 10h30. Em um momento dedicado às crianças, haverá especial bênção para os pequenos.

No Santuário da Mãe Piedade, os fiéis são convidados nesta quarta-feira (11/10) a participarem do tríduo preparatório da Festa de Nossa Senhora Aparecida. Missas com a oração do Tríduo serão celebradas às 15h, e oração do Terço Mariano ao redor da Mãe, às 18h30.

Já em 12 de outubro, missas serão celebradas às 9h, 11h e 15h no Santuário da Mãe Piedade. Haverá a oração do Terço da Piedade às 12h, e a oração do Terço Mariano ao redor da Mãe, às 18h15, e Adoração ao Santíssima Sacramento, às 20h.

Programação

Praça da Cemig

7h - Oração do Terço

8h - Santa Missa presidida por dom Nivaldo dos Santos

Catedral Cristo Rei (Rua Campo Verde, 165 – Bairro Juliana- BH)

9h50 - Reza do Terço por todos os devotos e fiéis.

10h30 – Solene Celebração Eucarística em honra à Padroeira do Brasil e bênção dedicada às crianças.

Santuário da Mãe Piedade (Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade (Alto da Serra da Piedade, s/n - Zona Rural, Caeté).

9h, 11h, 15h - Missas

12h - Oração do Terço da Piedade,

18h15 - oração do Terço Mariano ao redor da Mãe

20h - Adoração ao Santíssima Sacramento