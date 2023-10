Homem é preso por tentar estuprar a própria mãe no interior de Minas

O suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Frutal (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sob suspeita de agredir fisicamente e tentar estuprar a própria mãe, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na madrugada de domingo (1/10). Um homem foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sob suspeita de agredir fisicamente e tentar estuprar a própria mãe, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na madrugada de domingo (1/10).



A vítima contou ao registro policial que, inicialmente, o suspeito tentou enforcá-la, além de ter puxado seus cabelos, dizendo que queria transar.

Também consta no registro policial que no momento da prisão, dentro da residência da mulher, o suspeito apresentava algumas lesões no corpo, resultados das imobilizações realizadas por parentes da mulher.



Mãe e filho foram encaminhados para Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Frutal, onde prestaram depoimentos ao delegado de plantão. Antes disso, eles passaram por atendimento médico no Hospital Municipal Frei Gabriel.

A reportagem questionou a PCMG se foi ratificada a prisão do suspeito pelo crime de tentativa de estupro, bem como quais são as primeiras informações do inquérito policial, mas não obteve resposta.