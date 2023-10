Jovem é preso por agredir a mãe e a irmã e quebrar a casa inteira

A vida pacata dos moradores de Vazante foi interrompida pelas agressões do filho à mãe e à irmã (foto: Google maps)

Preso, pela Polícia Militar, nesse fim de semana, em Vazante, no Alto Paranaíba, um jovem, de 18 anos, que agrediu a mãe, de 37 anos, e a irmã, de 12.

Uma viatura da Polícia Militar fazia uma ronda no Bairro Nova Esperança II, quando foi alertada por moradores, sobre o fato de o jovem ter entrado na casa e que em seguida, começou uma gritaria.Ao chegar à casa, a PM deparou com mãe e filha chorando muito. Segundo a primeira, o filho tinha chegado em casa sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas, promovendo uma quebradeira.

Ela contou ainda, que sem qualquer motivo, o jovem passou a gritar e a xingar as duas. Deu um tapa no rosto da irmã, momento em que as duas correram para a rua, quando depararam com a viatura da PM.Os policiais entraram na casa e o agressor, ao ver os policiais, tentou fugir, mas foi capturado e levado à delegacia local.