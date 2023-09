PBH renova permissões de trânsito e suplementares continuarão rodando

432

Contratos que venceriam até o final de 2023 foram prorrogados até 31 de janeiro de 2024 (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A Press) A possibilidade de que passageiros de algumas linhas dos ônibus suplementares de Belo Horizonte poderem ficar sem transporte a partir desta segunda-feira (2/10) foi suspensa. Na tarde desta sexta-feira (29/9), a Prefeitura da capital publicou portarias que renovam as permissões de trânsito e regulariza o serviço.

Com as portarias, os contratos que venceriam até o final de 2023 foram prorrogados até 31 de janeiro de 2024. Além disso, os permissionários que estavam na lista de espera da licitação de 2016 foram convocados.









Ainda hoje, o prefeito Fuad Noman (PSD) encaminhou mensagem à Câmara Municipal com projeto de lei que anistia cerca de 90% da dívida dos permissionários da licitação de 2016. “A Prefeitura avaliou com responsabilidade as alternativas possíveis para o fortalecimento e manutenção do Sistema e segue atuando no sentido de aperfeiçoar e melhorar o transporte coletivo da cidade de Belo Horizonte”, afirmou o executivo municipal.





Menos ônibus nas ruas

Desde a pandemia de COVID-19, são 50 coletivos a menos para atender os passageiros que usam o sistema suplementar. Licitado para operar 26 linhas com 300 ônibus, o sistema circula, hoje, com apenas 250 veículos. "Viemos arrastando um prejuízo lá de trás. Muitos não conseguiram e abandonaram o ramo. O recurso é insuficiente para manter a prestação e manutenção do serviço", avalia o presidente do Sindpautras, Júlio César Guimarães





O sistema realiza, em média, 1.672 viagens por dia. Os "amarelinhos" fazem ligação entre bairros sem passar pelo Centro da cidade, cumprindo horários e itinerários determinados pela BHTrans. "Isso é humanamente impossível. Um sistema que já não vem atendendo bem, vai ficar pior", afirma o presidente do Sindpautras.





Os coletivos amarelinhos foram implementados em 2001, como resultado alternativa para represar a grande quantidade de perueiros operando clandestinamente em Belo Horizonte, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Na época, a Avenida Afonso Pena chegou a ser fechada durante vários protestos.