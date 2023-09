Febre Maculosa: cidade da Zona da Mata mineira registra 1ª morte em 2023

432

Juiz de Fora teve morte confirmada por febre maculosa (foto: Divulgação/PJF) Um homem de 37 anos morreu vítima de febre maculosa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Foi o primeiro óbito registrado na cidade e na região em decorrência da doença este ano.

No boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (29/9), a SES também informou que são 40 casos confirmados da doença em Minas Gerais desde o início do ano.

O único caso que tinha sido registrado na Zona da Mata foi de um homem, de 62 anos, morador de Matias Barbosa. De acordo com a SES, o paciente está em tratamento.

Medidas para se proteger da febre maculosa

A febre maculosa é uma doença febril aguda, de gravidade variável, que pode cursar com formas leves e atípicas, até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A doença é causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida pela picada de carrapatos infectados.

Em Minas Gerais, os principais vetores e reservatórios da doença são os carrapatos do gênero Amblyomma

Para áreas de conhecida infestação por carrapatos ou sob risco de ocorrência de casos, recomenda-se:

Usar repelentes à base da substância Icaridina, que são eficazes na prevenção de picadas por carrapatos;

Usar roupas de cor clara, vestimentas longas, calçados fechados (preferencialmente com meias brancas e de cano longo);

Usar equipamentos de proteção individual nas atividades ocupacionais (capina e limpeza de pastos);

Evitar sentar-se e se deitar em gramados em atividades de lazer como caminhadas, piqueniques, pescarias etc.;

Examinar o corpo periodicamente, tendo em vista que quanto mais rápido o carrapato for retirado do corpo, menor a chance de infecção;

Se verificados carrapatos no corpo, retirá-los com leves torções e com o auxílio de pinça, evitando o contato com unhas e o esmagamento do animal;

Utilizar de forma periódica carrapaticidas em cães, cavalos e bois, conforme recomendações de profissional médico veterinário;

Limpar e capinar periodicamente áreas de vegetação passíveis de cuidados.