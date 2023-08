Jovem de 17 anos é o terceiro caso de febre maculosa em Congonhas

432

Cidade de Congonhas contabiliza três casos de febre maculosa e realiza buscas pelo carrapato na área em que vítima pode ter sido infectado (foto: Internet/Pixabay) A Prefeitura de Congonhas, na Região Central, confirmou nesta quinta-feira (31/8) mais um caso de febre maculosa no município; agora são três no total.

Trata-se de um jovem do sexo masculino de 17 anos, segundo a Superintendente de Assistência e Promoção do município Ana Paula da Cruz Pinto, e o provável local de infecção seria a Barra de Santo Antônio, distrito de Congonhas.





As equipes do Setor de Zoonoses e Epidemiologia da Prefeitura de Congonhas realizam busca ativa dos carrapatos nas áreas acessadas pelos pacientes antes da infecção para a realização de análises laboratoriais e identificação da bactéria R. rickettsii, causadora da doença.





Em todo o Estado, até o momento, foram confirmados por exame laboratorial, 28 casos da doença, dos quais 12 evoluíram para óbito. Os casos de febre maculosa são registrados em todas as regiões de Minas Gerais, com destaque para as Macrorregiões de Saúde Centro, Vale do Aço, Leste e Leste do Sul.





As faixas etárias mais acometidas estão entre 41 a 60 anos. Já na população infantil, a faixa etária mais atingida vai até 10 anos.