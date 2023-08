Polícia Civil cumpre 42 mandados de crimes contra a mulher

432

As delegadas Renata Ribeiro, Carolina Bechelany e Danúbia Quadros, da Demid (foto: Ivan Drummond/EM/D. A. Press)

As delegadas da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, Carolina Bechelany, chefe do departamento, Renata Ribeiro e Danúbia Quadros, fizeram nesta quinta-feira (31/8), último dia do mês, um balanço das operações do Agosto Lilás, que marca os 17 anos da criação da Lei Maria da Penha. A lei, elas ressaltam, dá proteção, não só à mulher, mas também à menina e à adolescente.

Em todo o mês foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão e seis de prisão. Somente nesta quinta, dentro da Operação Shamar, que combate a violência doméstica, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e dois de prisão.

Dos seis mandados de prisão, dois homens foram presos, segundo a delegada Danúbia. “Estamos no encalço de dois criminosos. Um que há 15 dias tentou matar a namorada, dando-lhe um tiro no rosto, que é um caso emblemático. E o de um pai que descumpriu uma medida protetiva contra a filha, ainda criança.”

As ações, segundo a delegada, duram o ano inteiro, no entanto, agosto é um mês simbólico. “É o mês de aniversário da Lei Maria da Penha e existe, nesse momento, uma campanha nacional, que visa dar proteção à mulher e à menina. É preciso que os agressores se conscientizem que a polícia está no seu encalço. Por exemplo, estamos sempre verificando o cumprimento de medidas protetivas.”

“Esses crimes são cometidos, sempre, por quem está próximo, pai, irmão, namorado, marido. É violência doméstica de gênero. Estamos atentos a isso. Por incrível que pareça, 90% das mulheres vítimas desse tipo de violência não buscaram ajuda, não denunciaram. É preciso que elas façam as denúncias. É a melhor maneira de se protegerem”, diz a delegada Bechelany.

A delegada Renata Ribeiro ressalta que, nos casos de prisão em flagrante por agressão a mulher ou a menina, não cabe fiança. “É importante que todos saibam que existe a presença da polícia e que ela está pronta para atender a todas as denúncias”, lembra a delegada Renata.