BH não libera ônibus de graça para eleições de conselheiros tutelares

Belo Horizonte não aderiu à recomendação de gratuidade no transporte coletivo para atender as eleições dos conselheiros tutelares no estado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Apenas 17 municípios de Minas Gerais acataram a recomendação de gratuidade no transporte coletivo para atender as eleições dos conselheiros tutelares no estado, que ocorrem no próximo domingo (1/10). Belo Horizonte não aderiu à recomendação.





De acordo com o órgão, em agosto, foi enviado um ofício tratando da recomendação para os municípios concederem o passe-livre no transporte público no dia da eleição.









Até o momento, a lista de municípios mineiros que responderam à recomendação e irão disponibilizar o transporte coletivo são:

Ataleia

Barbacena

Borda da Mata

Brasília de Minas

Carneirinho

Córrego Fundo

Diamantina

Entre Folhas

Extrema

Formiga

Juatuba

Muriaé

Patrocínio

Pingo D’Água

Santana do Paraíso

Uberaba

Vargem Alegre

As funções e atribuições de um conselheiro tutelar

As conselheiras e conselheiros eleitos têm como principal função atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. A atuação destes profissionais é disposta por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).





Além disso, o conselheiro tutelar é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade.





Outras atribuições como prover orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórios em instituições de ensino são de responsabilidade do conselheiro. Funções essas para se garantir o desenvolvimento digno das crianças e adolescentes.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para entender os motivos que levaram à não aderência da recomendação do DPMG.





Conforme a administração municipal, não há previsão legal e nem capacidade de orçamento para que o município possa assegurar essa gratuidade.