Presos ladrões especialistas em roubar prédios e apartamentos

Ladrões vinham de São Paulo, cometiam os furtos e retornavam a seu estado (foto: PCMG)

Três suspeitos, com idades de 29, 32 e 51 anos, que seriam integrantes de uma associação criminosa investigada por furtos a apartamentos em Divinópolis e Pará de Minas, no Centro-oeste do estado, foram presos pela Polícia Civil, nessa quinta-feira (28/9). O trio é natural de São Paulo. No momento da prisão, estavam num veículo com placa daquele estado.





Segundo informações dos policiais, dinheiro, joias e aparelhos eletrônicos eram os alvos dos ladrões. Uma das vítimas teve um prejuízo superior a R$ 50 mil.







Os ladrões escolhiam as vítimas depois de um levantamento. Entre as provas, estão imagens recolhidas de câmeras de segurança.

Segundo a delegada Vivalde Levilesse, o trio é suspeito de envolvimento em pelo menos quatro furtos na cidade de Divinópolis nos dias 27 de julho, 10 de agosto e outros dois nessa quinta-feira (28).





"Os três indivíduos foram abordados ontem pela equipe de investigadores da Delegacia Regional em Divinópolis após a tentativa de furto a dois apartamentos em um mesmo prédio, localizados no bairro Bom Pastor. Além disso, os criminosos passaram pela cidade de Pará de Minas, onde também tentaram invadir um apartamento no bairro Jardim Castelo Branco. No entanto, apesar de terem acessado o prédio, eles não conseguiram arrombar a porta do apartamento", conta a delegada.





Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. O homem de 51 anos também foi autuado pelo crime de uso de documento falso. O tiro foi levado para o sistema prisional. As investigações continuam em curso, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos da quadrilha.