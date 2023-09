Mesmo com trégua no calor, cidades em MG têm alerta para altas temperaturas

432

O alerta prevê um aumento de 5ºC acima da média da temperatura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Calor pra uns, granizo para outros

Mesmo com um refresco na onda de calor que vem atingindo várias regiões do país, quatro cidades em Minas Gerais ainda estão sob alerta para altas temperaturas.O comunicado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e os municípios estão todos localizados no Norte do estado. São eles: Espinosa, Gameleiras, Manga e Matias Cardoso.O alerta prevê um aumento de 5ºC acima da média da temperatura nestes locais e é válido até às 18h desta sexta-feira (29/9).Em Minas Gerais, cerca de 100 cidades estão sob alerta de tempestade com possibilidade de queda de granizo. O comunicado é válido para as Regiões do Triângulo, Sul, Noroeste e Oeste do estado.De acordo com o Inmet, há a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h e ainda há a previsão de rajadas de vento que podem chegar aos 60 km/h.