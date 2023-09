Documento digital conta a origem de nomes de localidades de Minas Gerais

432

Casarão do Registro do Paraibuna, na Zona da Mata mineira, está presente no banco de dados lançado neste sábado (30/9). (foto: Antônio Gilberto Costa/Divulgação)

Registros

Serviço

Um documento para conhecer mais sobre os primórdios de Minas, com foco na história, na geografia e, de forma especial, no nome dos lugares. Neste sábado (30), em Belo Horizonte, será lançada a segunda edição do “Repositório Digital de Dados: Toponímia Histórica de Minas Gerais, do Setecentos ao Oitocentos Joanino, em Mapas da Capitania e das Comarcas.” Segundo os organizadores, o material, apresentado em ambiente virtual pela primeira vez em agosto de 2017, é uma importante fonte de pesquisa para os interessados na língua portuguesa e temas referentes ao território mineiro.O lançamento será às 9h30, Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (Auditório Pau Brasil), que fica na Rua Gustavo da Silveira, 1035, Bairro Santa Inês, na Região Leste.Os topônimos são os nomes dados a uma região, uma cidade, vilas, povoações, lugares e rios. Na história de Minas Gerais, ao longo de mais de 300 anos, os mapas e documentos apresentam a riqueza com que foram definidos nomes para diversas localidades e foi justamente esse material que foi pesquisado por uma equipe multidisciplinar que apontou a atualização dos nomes, as suas origens e motivações.Os avanços dos estudos sobre a cartografia e toponímia, a necessidade de revisão e atualização das informações geográfica e linguística sobre os topônimos reunidos na primeira edição evidenciaram a necessidade de se organizar a nova edição, com funcionalidades ampliadas e aperfeiçoadas no sistema de pesquisa. Outra novidade é um glossário com termos de aspectos geográficos e linguísticos relativos aos topônimos presentes em Minas Gerais.Organizadores da nova edição, os pesquisadores Márcia Maria Duarte dos Santos e Antônio Gilberto Costa informam que “o levantamento e o tratamento de dados proporcionam o conhecimento de lugares e os seus nomes próprios que ficaram registrados em diversos mapas”. Entre 2013 e 2016, a pesquisa foi intensificada a partir do desenvolvimento do projeto Registros Cartográficos Históricos desenvolvido no Centro de Referência em Cartografia Histórica, da UFMG. “A partir de 2020, iniciamos a organização da segunda edição, com destaque para um glossário que traz informações sobre alguns aspectos da toponímia mineira”, destacam os pesquisadores.Na manhã deste sábado, quem for ao Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG poderá visitar a exposição Paisagens Culturais: Expressões da Toponímia e da Cartografia Histórica das Minas Gerais. A mostra ao ar livre nos jardins do Centro de Referência em Cartografia Histórica da instituição apresenta um panorama sobre os topônimos mineiros evidenciando suas origens, motivações e curiosidades ao longo de mais de trezentos anos de ocupação do território mineiro.O Repositório, que está disponível no site www.ufmg.br/rededemuseus/crch/toponimiahistoricamineira, tem a organização dos pesquisadores Márcia Maria Duarte dos Santos (Centro de Referência em Cartografia Histórica, UFMG) e Antônio Gilberto Costa (Instituto de Geociências- IGC, UFMG), e conta com a participação de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento.Lançamento da 2ª Edição do Repositório Digital de Dados: Toponímia Histórica de Minas Gerais, do Setecentos ao Oitocentos Joanino, em Mapas da Capitania e das ComarcasLocal: Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (Auditório Pau Brasil), que fica na Rua Gustavo da Silveira, 1035 - Santa Inês, em Belo HorizonteData: Sábado (30), às 9h30