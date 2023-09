Padrasto é preso por atirar em enteada e ameaçar esposa no interior de MG

432

Armas foram encontradas escondidas pela casa do suspeito (foto: PMMG/Divulgação) Um homem que não teve a idade divulgada foi preso na noite dessa quinta-feira (28/9) em Conselheiro Pena, na Região do Vale do Rio Doce. Ele teria atirado contra a própria enteada, de 13 anos, além de ameaçar a esposa e a filha dele.













Leia também: Homem rouba mesas e cadeiras de restaurante, se arrepende e devolve tudo Os militares foram até a residência onde aconteceu a discussão. A mãe da vítima contou que o suspeito havia saído de casa pela manhã e voltado à noite com sinais de embriaguez e muito violento. Ele teria xingado a enteada e exigido que a esposa a colocasse para fora de casa. A jovem foi segurada com tanta força pelo braço que ficou com hematomas.





De acordo com a mulher, as agressões continuaram e o suspeito teria apontado a arma contra a cabeça da esposa e da enteada.





Em uma primeira conversa com os policiais, o suspeito negou autoria do crime e também disse que não havia armas de fogo na casa. Os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram duas espingardas, calibre .22 e .16 e munições. Depois, ele assumiu que realizou o disparo e mostrou que a arma utilizada no crime estava escondida na frente da casa.

A mulher do suspeito já havia sido agredida anteriormente e tinha um boletim de ocorrência registrado contra ele.



O suspeito foi preso em flagrante e levado para uma delegacia da Polícia Civil. A menina atingida pelo disparo ficou sob observação no hospital.