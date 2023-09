MP denuncia professor por assédio e importunação sexual de 4 alunas em MG

432

Professor comentava e elogiava os corpos das alunas, fazendo piadas de cunho obsceno dentro sala de aula (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil ) Um professor de geografia da Escola Estadual Alaíde Dornelas Nepomuceno, no município de São Domingos das Dores, no Vale do Aço, em Minas Gerais, foi denunciado por assédio e importunação sexual contra quatro alunas, informou o Ministério Público estadual nesta sexta-feira (29/9). As idades das vítimas não foram divulgadas.









“Durante as aulas, ele olhava de forma inapropriada para as alunas, bem como proferia diversos dizeres com duplo sentido. Verifica-se que reiteradamente o denunciado comentava e elogiava os corpos das alunas e fazia piadas de cunho obsceno em sala de aula”, narra trecho da denúncia.





Em algumas situações, ele ainda teria pedido o número de celular das vítimas, além de direcionar olhares maliciosos e fazer comentários constrangedores em relação ao corpo delas.





Logo, a promotoria pede à Justiça que o docente responda uma vez por importunação sexual – crime com pena de reclusão que pode chegar a cinco anos – e quatro vezes por assédio sexual, com penalidade de até dois anos para cada acusação.